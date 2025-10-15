Μενού

Ο Μόρνος εκπέμπει SOS: Κοντά στο μισό η επιφάνειά του - Προειδοποίηση Λαγουβάρδου

Ο Μόρνος αντιμετωπίζει κλιματικό επείγον λόγω της χαμηλής βρόχόπτωσης.

ταμιευτήρες Μόρνος
Ο ταμιευτήρας του Μόρνου στα μέσα Σεπτεμβρίου 2025 | In Time / Γιάννης Λιάκος
Συνεχίζει να δίνει απελπιστικές εικόνες ο Μόρνος, η κομβικής σημασίας για την υδροδότηση της Αττικής τεχνητή λίμνη, που κατέγραψε φέτος τα χαμηλότερα επίπεδα νερού της ιστορίας της.

Όπως μεταφέρει ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος, «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη στις 24/09/2025 (8.4 τετρ.χλμ). 

Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασης της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024).

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις (διαγράμματα παρουσιάζονται στη σελίδα www.meteo.gr/mornos), παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή  είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών».

 

