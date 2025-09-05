Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε ανάρτηση μετά την επέμβαση και αποκάλυψε πότε επιστρέφει

Με μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενημέρωσε το κοινό για την κατάσταση της υγείας του, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του αλλά και όλους όσοι ανυπομονούν να τον απολαύσουν ξανά επί σκηνής.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός νοσηλεύεται από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία ακυρώθηκε η προγραμματισμένη συναυλία του με τον Γιάννη Κότσιρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία ποζάρει από το νοσοκομειακό κρεβάτι κάνοντας το σήμα της νίκης. Στη λεζάντα, ενημέρωσε πως υποβλήθηκε σε απλή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, που, όπως ανέφερε, τον ταλαιπωρούσε καθημερινά.

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου

«Κλείνω κι έρχομαι! Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες», έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.