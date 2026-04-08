Ο Πάνος Ρούτσι τίμησε τη μνήμη του γιου του: «Αγόρι μου, θα παλεύω μέχρι να μπουν όλοι τους φυλακή»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των 57 που έχασαν τη ζωή τους στο έγκλημα των Τεμπών, προχώρησε σήμερα σε μία ανάρτηση, την ημέρα που θα γιόρταζε τα φετινά του γενέθλια ο γιος του.

Έγραψε συγκεκριμένα: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26…Και αντί για ζωή, όνειρα και μέλλον, υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί”. Αγόρι μου, κάθε λεπτό είσαι στο μυαλό μας και μας λείπεις πάρα πολύ. Η ταπεινότητα και η καθαρότητα της ψυχής σου ήταν αυτό που όλοι σε θυμούνται.

Κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην έγινε τίποτα. Κάποιοι δεν έχουν μπει φυλακή εκεί που θα έπρεπε. Ντενούκο μου να ξέρεις ότι δεν θα σταματήσω να παλεύω, μέχρι να να μπει και ο τελευταίος στη φυλακή, και δεν είμαι μόνος μου…είναι όλη η κοινωνία που θέλει να τιμωρηθούν οι Εγκληματίες.

Δεν σταματάμε να ζητάμε αλήθεια και δικαιοσύνη για όλα τα αγγελούδια που έφυγαν μακριά μας. Χρόνια πολλά εκεί που είσαι, Αγγελούδι μου. Η μνήμη σου είναι φωνή. Και αυτή η φωνή δεν θα σιγήσει ποτέ.

Κράτα και μια θέση για μένα εκεί, κάποια μέρα ανταμωθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί, όπως παλιά!! Σε αγαπάμε τόσο πολύ».