Ο Πύργος Πειραιά και το λιμάνι υποδέχονται το Art Explora Festival

Από τις 3 έως τις 12 Οκτωβρίου, η Πύλη Ε8 του Λιμανιού μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, γεμάτο τέχνη, μουσική, χορό, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, δέκα ημέρες ελεύθερης πρόσβασης και δημιουργικής συμμετοχής για κάθε κοινό.

Ο εμβληματικός Πύργος Πειραιά, το πρώτο πράσινο και ψηφιακό ψηλό κτήριο της Ελλάδας με πιστοποίηση LEED Platinum, συμμετέχει στη γιορτή της τέχνης και του πολιτισμού φωτιζόμενος κάθε βράδυ με τα χρώματα του Art Explora Festival. Το φως του Πύργου γίνεται σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, που αναγεννάται και που αγκαλιάζει τη δημιουργικότητα. Παράλληλα, στο lobby του κτιρίου φιλοξενείται για πρώτη φορά ένα έργο σύγχρονης τέχνης του Θεόκλητου Τριανταφυλλίδη, ευγενική παραχώρηση του ίδιου και της The Breeder gallery, προσκαλώντας επισκέπτες και ενοίκους να βιώσουν την τέχνη σε έναν χώρο που συνδυάζει την αρχιτεκτονική και τη σύγχρονη αισθητική.

Το Art Explora Festival, που έχει ήδη ταξιδέψει σε εμβληματικές πόλεις όπως η Μασσαλία, η Βενετία, η Ταγγέρη και η Μάλαγα, συγκεντρώνοντας περίπου 300.000 επισκέπτες, πραγματοποιεί στον Πειραιά τον δέκατο σταθμό του μεγάλου πολιτιστικού του ταξιδιού. Η στάση αυτή, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά, της New Metropolitan Attica A.E., του ομίλου DIMAND και της Piraeus Tower A.E., αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική εξωστρέφεια της χώρας.

Η έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με εκατοντάδες επισκέπτες και διακεκριμένους προσκεκλημένους. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλάμβανε εντυπωσιακές παραστάσεις, όπως το «Bolero» του διεθνώς αναγνωρισμένου χορογράφου Αντώνη Φωνιαδάκη, μια μοναδική αναδημιουργία του αριστουργήματος του Ravel πάνω σε τραμπολίνα, καθώς και την «Spontaneous Symphony for Barrels» του Γιώργου Μωραΐτη, ένα συμμετοχικό μουσικό δρώμενο όπου βαρέλια λαδιού και χειροποίητα όργανα μετατράπηκαν σε κρουστά από τα χέρια του κοινού. Δεκάδες επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία, μεταμορφώνοντας το λιμάνι σε μια συλλογική ορχήστρα. Το ζωντανό πρόγραμμα, από την Ελληνίδα επιμελήτρια Κατερίνα Τσέλου, παρουσίασε κορυφαίες φωνές από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν, κάνοντας την τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Κατά την τελετή έναρξης, ο Frédéric Jousset, ιδρυτής και πρόεδρος του Art Explora Foundation, δήλωσε: «Είναι χαρά και τιμή να βλέπουμε τα πανιά του Art Explora καταμαράν υψωμένα στον γαλανό ουρανό της πόλης του Πειραιά, ενός από τα πιο ζωντανά και δραστήρια λιμάνια της Ευρώπης. Πριν από δεκαοκτώ μήνες ξεκινήσαμε αυτή την οδύσσεια γύρω από τη Μεσόγειο, με αφετηρία τη Μάλτα, τη Βενετία, τη Μασσαλία, την Ταγγέρη, το Ραμπάτ, το Δυρράχιο, τις Κάννες, τη Νίκαια και τη Ριέκα και τέλος …Αθήνα, ερχόμαστε!

Η Ελληνίδα επιμελήτρια του φεστιβάλ, Κατερίνα Τσέλου, πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Frédéric Jousset, το Art Explora Foundation, τις εξαιρετικές ομάδες και όλους τους συνεργάτες μας που που συνέβαλαν ώστε αυτό το φεστιβάλ να γίνει πραγματικότητα. Αυτός ο σταθμός είναι μια γιορτή της συλλογικής προσπάθειας και του κοινού οράματος.»

Laurence Auer, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα

Η Laurence Auer, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, σημείωσε: «Το Art Explora Festival ενσαρκώνει το πνεύμα της πολιτιστικής διπλωματίας, με τους ίδιους τους καλλιτέχνες να λειτουργούν ως πρεσβευτές ενός διαλόγου. Είναι ένας διάλογος, αλλά ταυτόχρονα και μια αμοιβαία κατανόηση.»

Η Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Πειραιά, δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να σας υποδεχόμαστε στην πόλη μας, στο λιμάνι του Πειραιά, μια ιστορική πύλη της Ελλάδας προς τον κόσμο. Η πόλη μας υπήρξε πάντα σημείο αναφοράς πολιτισμών, ιδεών και δημιουργίας.»

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί το Art Explora Festival έως τις 12 Οκτωβρίου, στην Πύλη Ε8 του Λιμανιού του Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη προκράτηση θέσης. Εξασφαλίστε δωρεάν τα εισιτήριά σας εδώ.