Ο Ρούτσι καταγγέλλει απόπειρα εναντίον του: «Πήγαν να με πατήσουν με αυτοκίνητο, παρακολουθούν τον γιο μου»

Σοβαρές καταγγελίες κάνει ο Πάνος Ρούτσι, υποστηρίζοντας ότι πριν από τέσσερις ημέρες ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με φιμέ τζάμια επιχείρησε να τον χτυπήσει.

«Άκουσα ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα και, με το που γύρισα το κεφάλι, ερχόταν καταπάνω μου.

Ήμουν στο πλάι του αυτοκινήτου και απλά σήκωσα το χέρι μου προς τα πάνω στο καπό, γιατί διαφορετικά θα με είχε πάρει παραμάζωμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με ανησυχητικά περιστατικά. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι ανησυχητικό.

«Είχε παραβιαστεί και το σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει ο γιος μου, Κρις», ανέφερε.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι «ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο παρακολουθούσε τον γιο μου».

Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κάλεσε τον κ. Ρούτσι να καταγγέλλει άμεσα κάθε συμβάν στις αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι «θα βρεθούν οι ένοχοι» και προτρέποντάς τον να ζητήσει αστυνομική προστασία.