Με τις μνήμες από τους Σατανιστές τη Παλλήνης που συγκλόνισαν την Ελλάδα το 1993, να μην έχουν ξεθωριάσει, το 2014 η ελληνική κοινωνία «πάγωσε» στο άκουσμα της είδησης, ότι δημοτικός υπάλληλος, ανακάλυψε το πτώμα μιας γυναίκας σε πλατεία της Γλυφάδας.

Ο δημοτικός υπάλληλος, στις 20 Απριλίου, περπατούσε στην πλατεία Βάσω Κατράκη όταν αντιλήφθηκε έναν άνθρωπο ξαπλωμένο σε παγκάκι. Η πλατεία ήταν γνωστή ως «καταφύγιο αστέγων» και έτσι ο συνειρμός που έκανε ήταν εύλογος. Όταν πλησίασε διστακτικά όμως, κατάλαβε πως ο άνθρωπος αυτός δεν κοιμόταν, αλλά ήταν νεκρός.

Το πρόσωπό του ήταν ματωμένο και παραμορφωμένο. Το θέαμα ήταν απαίσιο και αποκρουστικό.

Τα χτυπήματα είχαν τέτοια μανία που παραμόρφωσαν το κεφάλι.

Κάλεσε άμεσα την αστυνομία και έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας στυγερής δολοφονίας. Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως από την αστυνομία και το κλιμάκιο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας κατέληξε πως το θύμα ήταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών. Η αυτοψία έδειξε ότι η δολοφονία είχε γίνει τα ξημερώματα της Ανάστασης.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι το φονικό όπλο ήταν μια μεγάλη βαριά πέτρα. Τα χτυπήματα είχαν τέτοια μανία που παραμόρφωσαν το κεφάλι της.

Η ταυτότητα του θύματος δεν μπορούσε να εξακριβωθεί επί τόπου καθότι δεν είχε μαζί της έγγραφα ενώ τα ρούχα της έδειχναν ότι η πιθανότητα ήταν άστεγη. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν ίχνη χρήσης ναρκωτικών ουσιών. κάτι που απέκλειε την πιθανότητα να ήταν τοξικομανής.

Στο παγκάκι ήταν γραμμένο με αίμα το 666

Και εκεί που η υπόθεση φαινόταν να είναι ένα ακόμα τραγικό έγκλημα τα πράγματα πήραν μια παράξενη τροπή.

Στο παγκάκι που βρέθηκε το θύμα ήταν γραμμένο με αίμα ο αριθμός 666.

Σε κάδο απορριμμάτων, 90 μέτρα από την πλατεία, βρέθηκε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών με ίχνη αίματος. Μέσα σε αυτή υπήρχε η πέτρα που είχε χρησιμοποιηθεί ως φονικό όπλο. Η σακούλα είχε πάνω ένα τμήμα δακτυλικού αποτυπώματος, το οποίο όμως δεν είχε στη βάση δεδομένων της αστυνομίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο δράστης δεν ήταν σεσημασμένος.

Η ανάλυση DNA αποκάλυψε ότι το αίμα στη σακούλα και τα σύμβολα πάνω στο παγκάκι ανήκαν στο θύμα. Το αίμα πάνω στην πέτρα ταυτοποιήθηκε ως αυτό του θύματος.

Αρχικά οι υποψίες στράφηκαν σε προσωπικές διαφορές μεταξύ αστέγων και οι αστυνομικοί εξέτασαν καταθέσεις ανθρώπων που συχνάζουν στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα είχε φανεί στην πλατεία πριν από μερικούς μήνες. Παρά την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της, ήταν καλόκαρδη και δεν είχε φανεί να έχει αντιπάθειες και εχθρούς.

Ο ιερέας της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου που βοηθούσε τους αστέγους, ήταν εκείνος που αναγνώρισε το θύμα: Την περιέγραψε ως μια βασανισμένη ψυχή που προτιμούσε να ζει ελεύθερη, παρεμβαίνοντας στη ζωή των συνανθρώπων. Ήταν εκείνος που επιβεβαίωσε το όνομα της.

Ήταν η Ειρήνη Τσάβαρη.

Ειρήνη Τσάβαρη | Youtube

Αριστούχος μαθήτρια, με σπουδές και ερωτική απογοήτευση

Οι αστυνομικοί, μετά την ταυτοποίηση της, ξεκίνησαν να αναζητούν την οικογένειά της. Οι αποκαλύψεις για τη ζωή της ήταν όμως συγκλονιστικές. Η Ειρήνη υπήρξε μια άριστη μαθήτρια και απόφοιτος πανεπιστημίου με σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ζούσε με την οικογένειά της μέχρι τη ζωή της άλλαξε δραματικά. Μία προδοσία, μία ερωτική απογοήτευση, την οδήγησε σε μία βαθιά κατάθλιψη.

Άρχισε να απομακρύνεται από τους δικούς της, επιλέγοντας τη ζωή του δρόμου. Για 15 χρόνια ζούσε ως άστεγη σε νότια προάστια με την οικογένειά της να προσπαθεί απεγνωσμένα να την φέρει πίσω στο σπίτι τους. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Αρκετές φορές την πήγαν σε νοσοκομεία. Άλλες - όταν την έβρισκαν - την πήγαιναν πίσω στο σπίτι, αλλά εκείνη ξαναέφευγε.

Οι προσπάθειες νοσηλείας σε ψυχιατρικό νοσοκομείο απέτυχαν, καθότι οι γιατροί δεν εντόπισαν σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα που να απαιτεί εγκλεισμό.

Ένα προφίλ στο Facebook οδήγησε στον ύποπτο

Τα σατανιστικά σύμβολα πάνω στο παγκάκι και η φρικτή αγριότητα του εγκλήματος, οδήγησαν τις Αρχές στο σενάριο μιας σατανιστικής ανθρωποκτονίας, με τη σκέψη όλων να πηγαίνει στον υπόκοσμο των Σατανιστών της Παλλήνης το 1993.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την αναζήτηση ενός ατόμου με ψυχολογικές διαταραχές, αποκλίνουσες συμπεριφορές και ενδεχόμενο ενδιαφέρον ή αποκρυφισμό.

Τρία άτομα μάρτυρες, περνώντας από την πλατεία τα ξημερώματα της Ανάστασης, είδαν έναν νεαρό άντρα να απομακρύνεται από την πλατεία.

Η αστυνομία ξεκίνησε να περιπολεί τις νύχτες, ενώ παράλληλα σάρωσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ακραίο περιεχόμενο.

Έπειτα από δύο εβδομάδες έρευνας, οι αρχές εντόπισαν έναν ύποπτο, τον 22χρονο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου | Facebook

Κάτοικος της Γλυφάδας. Οι γονείς του συνταξιούχοι – ηθοποιός ο πατέρας, υπάλληλος του ΙΚΑ η μητέρα – και με έναν μικρότερο αδελφό. Περιγράφεται από το περιβάλλον του ως «μοναχικός» και «ιδιαίτερα διαταραγμένος».

Περίπου στα 14 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τα μεταφυσικά και λίγο αργότερα, το ενδιαφέρον του στράφηκε στην αποκρυφιστική βιβλιογραφία.

Ο νεαρός διατηρούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα με σατανιστικό περιεχόμενο. Στις συνομιλίες του δήλωνε μετανοημένος σατανιστής, ενώ ανέβαζε ανησυχητικά βίντεο.

Η αστυνομία δημιούργησε ψεύτικο προφίλ και άρχισε να επικοινωνεί μαζί του. Υποδύθηκαν μέλη σατανιστικής ομάδας και ζήτησαν από τον νεαρό να αποδείξει την πίστη του στον Εωσφόρο.

Σατανιστής Γλυφάδας | Facebook

Ο Αλέξανδρος τούς αποκάλυψε ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία της Ειρήνης και τους έστειλε φωτογραφίες με το χαραγμένο χέρι του, ισχυριζόμενος ότι είχε προσφέρει αίμα στον Σατανά.

Στις 16 Ιουνίου του 2014, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου. Ο 22χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Στην κατοχή του βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, αλλά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν η ομολογία του.

Διαβάστε ακόμα: Η εκτέλεση του τελευταίου θανατοποινίτη στην Ελλάδα: Έκαψε γυναίκα, παιδιά και πεθερά

«Ήμουν λυπημένος που αναστήθηκε ο Χριστός. Έπρεπε να σκοτώσω για να τιμήσω τον Εωσφόρο»

Ο Αλέξανδρος δήλωσε ότι είχε διαπράξει τη δολοφονία για να γίνει αποδεκτός από τον Εωσφόρο. Εξήγησε ότι το βράδυ της Ανάστασης είχε κόψει το χέρι του με γυαλί και είχε σχηματίσει με το αίμα του τα σατανιστικά σύμβολα.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου | INTIME

Όταν είδε την Ειρήνη να κοιμάται στο παγκάκι, αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει.

«Ήμουν λυπημένος που αναστήθηκε ο Χριστός. Έπρεπε να σκοτώσω για να τιμήσω τον Εωσφόρο», ανέφερε ψυχρά στην αστυνομία.

Οι γονείς του Αλέξανδρου αποκάλυψαν ότι ο γιος τους είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ιστορικό χρήσης ναρκωτικών. Από την εφηβεία του, ξεκίνησε με βενζίνη, ενώ στη συνέχεια εθίστηκε στην ηρωίνη και άλλα ναρκωτικά.

Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξανδρος πάσχει από σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου και πολυτοξικομανία. Ανέφερε φωνές και φαντάσματα που τον καθοδηγούσαν να σκοτώσει.

Σατανιστής Γλυφάδας | INTIME

Απέφυγε να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και δήλωσε ότι πήρε εντολή από τον Εωσφόρο να κάνει ανθρωποθυσία, η οποία, όπως υποστήριξε, έγινε για… καλό σκοπό! «Με πλησίασαν τα πνεύματα και μου είπαν: «Πρέπει να σκοτώσεις για μας»! Μου είπαν ότι, αν θέλω να με αφήσουν ήσυχο και να κάνω κάτι παραπάνω, θα πρέπει να συμπορευτώ μαζί τους» ανέφερε ενάμιση χρόνο μετά στη δίκη, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του δικαστηρίου πώς έφτασε να σκοτώσει με πρωτοφανή αγριότητα την άτυχη 40χρονη.

«Δεν είμαι τρελός! Πιστεύω αυτά που είπα. Όπως υπάρχει Θεός, υπάρχει και Σατανάς!» ήταν μία από τις φράσεις που είπε ο 23χρονος, σύμφωνα με τα Νέα της εποχής, κάνοντας όλους να παγώσουν και να τον κοιτάζουν απορημένοι.

Στη συνέχεια άρχισε να εξιστορεί πώς ξεκίνησαν τα πνεύματα: «Άκουγα φωνές, κραυγές… Λες και το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Ήθελα να με αφήσουν ήσυχο και για να ηρεμήσω έπαιρνα ναρκωτικά»! όταν η πρόεδρος τον ρώτησε γιατί επέλεξε να σκοτώσει μία άστεγη την οποία είδε τυχαία να κοιμάται στο παγκάκι, ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ήταν το μόνο εύκολο που θα μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή για να απαλλαγώ από τις φωνές. Πίστευα ότι δεν θα την αναζητούσε κανείς και δεν θα προκαλούσα τόσο μεγάλο κακό. Πίστευα ότι δεν θα πονούσε κάποιος…».

«Ζητούσαν κι άλλα... Ήθελαν να σκοτώσω μωρά και παρθένες»

Θα συνέχιζε τα αποτρόπαια εγκλήματα και μάλιστα ήταν αποφασισμένος να θυσιάσει ακόμα και βρέφη ή νεαρές παρθένες στον βωμό του Εωσφόρου, όπως ομολόγησε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της απολογίας του, προκαλώντας σοκ σε όλους όσοι βρίσκονταν στο δικαστήριο!

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου | INTIME

«Αφού σκότωσα την άστεγη, οι φωνές δυνάμωναν και ζητούσαν κι άλλα. Ήθελαν να σκοτώσω μωρά και παρθένες» αποκάλυψε στην απολογία του ο νεαρός, που είχε βάλει στόχο της ζωής του να υπηρετεί τις δυνάμεις του Σκότους. Το ότι ο 23χρονος ήταν αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να επιτύχει τον σκοπό του, που ήταν να γίνει αρχιερέας του Σατανά, επιβεβαίωσε με την κατάθεσή του και ο στρατιωτικός με τον οποίο επικοινωνούσε στο Facebook: «Ήταν αποφασισμένος να πατήσει επί πτωμάτων για να μυηθεί στον σατανισμό. «Δώσε μου ένα καθαρό όπλο και σου τρώω όποιον θες…» μου είπε κάποια στιγμή!» κατέθεσε ο μάρτυρας, ενώ πρόσθεσε ότι αποφάσισε να μιλήσει στις Αρχές για τον 23χρονο Αλέξανδρο όταν εκείνος υπερηφανεύτηκε για τη δολοφονία που διέπραξε.

Λίγο μετά τη σύλληψή του ο «σατανιστής της Γλυφάδας», ο οποίος πίστευε ότι τον καθοδηγούσε ο Εωσφόρος, είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι σκόπευε να διαπράξει και δεύτερη τελετουργική δολοφονία, αλλά δεν πρόλαβε.

Έλεγε μάλιστα ότι τα πνεύματα τον… επισκέπτονταν ακόμη και μέσα στη φυλακή: «Είχα αποκαλύψεις ότι είμαι προφήτης του Αντίχριστου!» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι βαθιά μέσα του γνώριζε ότι ήταν ο «εκλεκτός»!

Σατανιστής Γλυφάδας | INTIME

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε γιατί στις συνομιλίες που είχε στο Facebook με έναν τέκτονα (τον άνθρωπο που τον παγίδευσε και ειδοποίησε την Αστυνομία) δεν ρωτούσε πως θα μπορούσε να απαλλαγεί από τα πνεύματα - όπως διατεινόταν ότι ήταν η επιθυμία του - αλλά προσπαθούσε να μάθει πώς θα ερχόταν σε επαφή με τους ανώτερους στην ιεραρχία προκειμένου να γίνει «αρχιερέας του Σατανά». Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι ήθελε να μυηθεί στον σατανισμό και μάλιστα πίστευε ότι η ζωή του θα βελτιωνόταν αν γινόταν «αρχιερέας του άρχοντα του σκότους»! Πρόσθεσε ακόμη ότι ο σκοπός της πράξης του ήταν… καλός, προκαλώντας την αντίδραση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία τον ρώτησε: «Και τότε γιατί δεν σκοτώνατε τη μητέρα σας;» «Και πού ξέρετε αν δεν το είχα σκεφτεί;» ήταν η κυνική απάντηση του 23χρονου, που πάγωσε το δικαστήριο.

Στο τέλος της απολογίας του ο σατανιστής της Γλυφάδας είπε ότι προσδοκά στην αθώωσή του και κατέληξε με πρωτοφανή ψυχραιμία: «Έκανα ό,τι με πρόσταξε ο άρχοντας. Πιστεύω στον Σατανά! Υπάρχει, όπως υπάρχει Θεός»! Η αυλαία της πολύκροτης δίκης έπεσε με την καταδίκη του 23χρονου σε ισόβια και σε επιπλέον πέντε μήνες φυλάκιση για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών.



