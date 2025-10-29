Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τιμά την 28η Οκτωβρίου με τον Μεταξά στο προσκήνιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει σηκώσει την ελληνική σημαία ψηλά πολλές φορές· στις κορυφές του τένις, στα μεγάλα γήπεδα, εκεί όπου η Ελλάδα ακούγεται μέσα από τις νίκες του.

Στο προφίλ του στο Χ συστήνεται απλά: «Επαγγελματίας τενίστας από την Ελλάδα».

Ένας αθλητής που δεν δίστασε να τσακωθεί δημόσια με τη μητέρα του για να του μιλάει ελληνικά, δείχνοντας πόσο τον καίει η ταυτότητα και η γλώσσα.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα προφίλ που, αν μη τι άλλο, δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Και ύστερα ήρθε η ανάρτηση του, για την 28η Οκτωβρίου. Μια φωτογραφία του Ιωάννη Μεταξά - του ανθρώπου που είπε το ιστορικό «Όχι», αλλά που ήταν ταυτόχρονα και δικτάτορας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Μεταξάς να ατενίζει την Ακρόπολη, δίπλα σε μια ελληνική σημαία, και από κάτω το σχόλιο:

«28η Οκτωβρίου 1940. Μια μέρα κουράγιου, ελευθερίας και ενότητας.

Χαρούμενη Εθνική Ημέρα, Ελλάδα!»

🇬🇷 October 28th, 1940. A Day of Courage, Freedom, and Unity.



Happy National Day, Greece! pic.twitter.com/u76ZXIYj3r — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 28, 2025

Θα πει κανείς: τι πιο σύνηθες; Γιατί ο Τσιτσιπάς μάς έχει συνηθίσει σε κινήσεις που προκαλούν συζήτηση, άλλοτε με τις δηλώσεις του, άλλοτε με τις επιλογές του. Ένας αθλητής που απασχολεί όχι μόνο για τα forehand του, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνεται την Ελλάδα και την εικόνα του.

Κι έτσι, η ανάρτηση αυτή μοιάζει να κουμπώνει τέλεια στο προφίλ που έχει χτίσει μέχρι στιγμής: λίγο εθνική υπερηφάνεια, λίγο αμφιλεγόμενη επιλογή.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά για την 28η Οκτωβρίου προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν διχασμένα: από τη μία, αρκετοί τον αποθέωσαν για το μήνυμα που θέλησε να στείλει.

Από την άλλη, πολλοί θεώρησαν την ανάρτηση ατυχής ή υπερβολική, φτάνοντας μέχρι και στο σημείο να τον «αποκαθηλώσουν» στα μάτια τους.

Έτσι, η ευχή του για ενότητα δεν βρήκε τελικά τον αντίκτυπο που θα περίμενε.

Μερικά από τα σχόλια:

«Εισαι τοσο αστοιχειωτος;;καλά οχι οτι σε ειχα σε εκτίμηση...αλλα πλεον....»

«Είσαι μεγάλος Στέφανε.»

«Στέφανε? Μεταξικός κι εσείς τελικά? Να περιμένουμε θερμό ποστ και την 21η Απριλίου ε?»

«Τη χώρα που σε έκανε ζάμπλουτο πάντως δεν την απελευθέρωσε αυτός που κότσαρες αλλά ο ΕΑΜ και ο Ε.Λ.Α.Σ. Για να ξέρουμε τι λέμε.»