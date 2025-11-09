Μενού

O viral υδραυλικός του TikTok ξεσήκωσε τον ΣΚΑΪ και το έριξαν στο τραγούδι στο στούντιο: «Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα;»

Ο viral υδραυλικός, με το πολύ μεγάλο ρεπερτόριο ξεσήκωσε με το τραγούδι του την παρέα του «Καλημέρα».

Reader symbol
Newsroom
Viral υδραυλικος
O viral υδραυλικος | Glomex
  • Α-
  • Α+

Είναι ο viral υδραυλικός του TikTok. Όπου κι αν βρίσκεται, σε όποιο βάθος και εργοτάξιο, μετατρέπει τα εργαλεία του σε μικρόφωνα και το ρίχνει στο τραγούδι. Όταν δε βρέθηκε μαζί με τον Τσελίκα του ΣΚΑΪ καταλαβαίνει κανείς τι έγινε το πρωί στον ΣΚΑΪ.

Ο viral υδραυλικός, με το πολύ μεγάλο ρεπερτόριο ξεσήκωσε με το τραγούδι του την παρέα του «Καλημέρα», με την δημοσιογράφο Ηρώ Ράντου να δίνει τη δική της ερμηνεία και τον συνάδελφο της Κωστή Πλάντζο να ακολουθεί.

Η Φαίη Μαυραγάνη τα έχασε με το κέφι και γελώντας είπε: «Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα;».


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ