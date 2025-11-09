O viral υδραυλικός του TikTok ξεσήκωσε τον ΣΚΑΪ και το έριξαν στο τραγούδι στο στούντιο: «Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα;»

Είναι ο viral υδραυλικός του TikTok. Όπου κι αν βρίσκεται, σε όποιο βάθος και εργοτάξιο, μετατρέπει τα εργαλεία του σε μικρόφωνα και το ρίχνει στο τραγούδι. Όταν δε βρέθηκε μαζί με τον Τσελίκα του ΣΚΑΪ καταλαβαίνει κανείς τι έγινε το πρωί στον ΣΚΑΪ.
Ο viral υδραυλικός, με το πολύ μεγάλο ρεπερτόριο ξεσήκωσε με το τραγούδι του την παρέα του «Καλημέρα», με την δημοσιογράφο Ηρώ Ράντου να δίνει τη δική της ερμηνεία και τον συνάδελφο της Κωστή Πλάντζο να ακολουθεί.
Η Φαίη Μαυραγάνη τα έχασε με το κέφι και γελώντας είπε: «Τι έγινε ρε παιδιά σήμερα;».
