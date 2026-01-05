Οδηγός έφτασε το κοντέρ στα 304 χιλιόμετρα στη Θεσσαλονίκη: Στα ίχνη του η αστυνομία

Ασύλληπτες ταχύτητες ανέπτυξε ένας οδηγός «Χάροντας» κινούμενος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ενώ μάλιστα τραβούσε βίντεο για γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ κινείται με 304 χλμ/ώρα κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και στη λεζάντα του βίντεο γράφει: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Σύμφωνα την αστυνομία ναι μεν έχει ταυτοποιηθεί ο φερόμενος οδηγός ο οποίος φέρεται να είναι κάτοικος εξωτερικού, ωστόσο ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν ο δρόμος που φέρεται να κινειταί είναι ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης όπως έχει αρχικά αναφερθεί.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία Ξάνθης όπου φέρεται να ήταν κάτοικος το ταυτοποιημένο άτομο.