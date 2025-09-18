Πολύ σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Ζησιμοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, με οδηγό μηχανής να χτυπάει με το κράνος του οδηγό ταξί και στη συνέχεια να τον απειλεί με όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε.

Ο οδηγός ταξί φαίνεται πως είχε διένεξη με γυναίκα επιβάτη η οποία κάλεσε τον φίλο της. Αυτός της είπε πως θα την περίμενε στο σημείο που θα αποβιβαζόταν.

«Φώναζε στον ταξιτζή, «άνοιξε την πόρτα, βγες έξω». Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και ο μηχανόβιος του έριξε με το κράνος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής αφού είχε χτυπηθεί 2-3 φορές από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι από το πορτ μπαγκάζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε ποτέ κάποια κίνηση» ανέφερε στο Star αυτόπτης μάρτυρας.

Αυτός και ένας διερχόμενος οδηγός μπήκαν στη μέση να ηρεμήσουν τα πνεύματα, όμως «πάγωσαν» όταν είδαν το τσαντάκι του οδηγού της μηχανής.

«Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε εμφανώς όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω. Το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι απομακρυνθεί, προφανώς εκπυρσοκρότησε το όπλο» ανέφερε.

Ο οδηγός ταξί κάλεσε την αστυνομία και ο οδηγός μηχανής μαζί με τη γυναίκα έφυγε από το σημείο. Έχει κρατηθεί η πινακίδα του και αναζητείται.



