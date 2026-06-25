Οδηγός στα λεωφορεία με απολυτήριο γυμνασίου: Νέα προκήρυξη του ΟΑΣΘ για 171 θέσεις

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την άμεση ενίσχυση με νέους οδηγούς στα λεωφορεία του.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΘ προχωρά στην πρόσληψη 171 ατόμων, ειδικότητας Οδηγών, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ μηνών, κατά την ΕΡΤ.

Για πρώτη φορά μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 21 Ιουλίου.

ΟΑΣΘ: Τα προσόντα για οδηγούς στα λεωφορεία

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στα λεωφορεία θα πρέπει να κατέχουν:

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανάλογης κατηγορίας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Τα αναλυτικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιγράφονται στην προκήρυξη.

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Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες, να γίνουν μέλη της ομάδας που προσπαθεί να αναβαθμίσει τις αστικές μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

«Η σημερινή μέρα είναι καθοριστική για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Προσλαμβάνουμε 171 νέους οδηγούς.

Καλώ τους επαγγελματίες οδηγούς να συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης, να έρθουν στην οικογένεια του ΟΑΣΘ, κοντά σε αυτόν τον σπουδαίο και ιστορικό Οργανισμό, να συνδέσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον ΟΑΣΘ, να βοηθήσουν την πόλη», δηλώνει ο κ. Ταγγίρης.