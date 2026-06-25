Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που το πυροσβεστικό ελικόπτερο πέφτει στο Μέτσοβο

Συγκλονιστικό βίντεο με το περιστατικό στο Μέτσοβο, όπου κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στην τεχνητή λίμνη Αώου, ενώ επιχειρούσε σε φωτιά, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αναφορές που μετέφερε η ΕΡΤ, το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά κοντά στην περιοχή του Μετσόβου, στον Νομό Ιωαννίνων, και κατέπεσε στη λίμνη Αώου, ενώ ακολούθησε έκρηξη.

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Σημειώνεται ότι το πλήρωμα ευτυχώς έχει διασωθεί. Το ελικόπτερο ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και είχε απογειωθεί προκειμένου να επιχειρήσει σε κατάσβεση πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ αναφέρει πως το αεροσκάφος έπεσε κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από τη λίμνη.

Όπως αναφέρεται, στη διάρκεια της υδροληψίας, περί τις 13:35, το κύτος του ελικοπτέρου χτύπησε την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει στη λίμνη.

Οι πρώτες αναφορές για το πλήρωμα είναι καθησυχαστικές, καθώς οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και είναι εκτός κινδύνου, ωστόσο έχουν τραυματιστεί ελαφρά.