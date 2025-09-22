Οδός και μνημείο για την Ελένη Τοπαλούδη στο Διδυμότειχο - Το μήνυμα των γονιών της

Μνημείο και οδός στήνεται για να τιμηθεί η μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη, της 21χρονης φοιτήτριας που έγινε σύμβολο κατά της γυναικοκτονίας και της έμφυλης βίας όταν δολοφονήθηκε άγρια από δύο άντρες το 2018.

Ο άδικος χαμός της αλλά και ο ειδεχθής τρόπος που δολοφονήθηκε αφού πρώτα βιάστηκε συγκλονίζει μέχρι και σήμερα την ελληνική κοινωνία. Έτσι, στο Διδυμότειχο, από όπου καταγόταν, έχει στηθεί μνημείο για εκείνη και οδός μετονομάστηκε με το όνομα της ως φόρο τιμής.

Η μητέρα της Ελένης, Κούλα Αρμουτίδου και ο πατέρας της, Γιάννης Τοπαλούδης, άνοιξαν την καρδιά τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» για την ζωή τους 7 χρόνια μετά τον θάνατο της κόρης τους.

Οι γονείς της άτυχης κοπέλας έδωσαν από την πρώτη στιγμή σθεναρή μάχη για να δικαιωθεί η ψυχή της κόρης του, διεκδικώντας σοβαρές ποινές για τους ενόχους που την δολοφόνησαν.

«Όσο δεν υπάρχει αυστηροποίηση των ποινών, τόσο θα σκοτώνουν με πολύ μεγάλη ευκολία», τόνισε η κ. Κούλα .

Τότε, μετά την δολοφονία μεσολάβησαν δεκάδες δίκες με υπέρογκα δικαστικά έξοδα, τα οποία δυσκόλεψαν τη νομική εκπροσώπηση της οικογένειας.

«Μας αναγκάζουν να πληρώνουμε την δολοφονία του παιδιού μας με χιλιάδες ευρώ. Να κατεβαίνουμε στην Αθήνα για 45 δίκες..αυτό είναι το κράτος δικαίου;» αποκάλυψε η η μητέρα της Ελένης.

Όσον αφορά το μνημείο που στήθηκε για την μνήμη της κόρης τους και την οδό που μετονομάστηκε με το όνομά της, οι γονείς της δηλώνουν:

«Ποιος τους είπε ότι εγώ ήθελα να γίνει η Ελένη σύμβολο έμφυλης βίας», είπε η κ. Κούλα

«Μακάρι να είχαμε το παιδί μας ζωντανό και να μην είχαμε ούτε μνημεία, ούτε οδούς με το όνομά της», συμπλήρωσε ο κ. Γιάννης.

Η κ. Κούλα με δάκρυα στα μάτια περιγράφει την ζωή της μετά την δολοφονία της κόρης της αλλά και για το βιβλίο που γράφει για εκείνη:

«Στείλαμε τα ρούχα της Ελένης σε πολλές χώρες για όλες τις δολοφονημένες κοπέλες», είπε

«Είναι μια λύτρωση για μένα, έτσι το ξεκίνησα το βιβλίο», συμπλήρωσε.

«Να μην υπάρξει και άλλη Ελένη», ευχήθηκε ο κ. Γιάννης καταληκτικά.