Οι αυξήσεις που θα δουν 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι το 2026: Τα ποσά ανά κατηγορία

Περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους. Το 2026, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές τους θα ενισχυθούν, είτε οριακά είτε πιο αισθητά, ανάλογα με τα προσωπικά και εργασιακά χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου.

Οι μεταβολές στους μισθούς διαφοροποιούνται με βάση την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τα έτη προϋπηρεσίας και το ύψος των αποδοχών, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις να περιορίζονται σε λίγα ευρώ τον μήνα, ενώ σε άλλες να υπερβαίνουν ακόμη και τα 100 ευρώ.

Παραδείγματα αυξήσεων στον δημόσιο τομέα

1. Εκπαιδευτικός άνω των 30 ετών, άγαμος

Πριν: καθαρές αποδοχές 1.206,42 €

Τώρα: 1.216,42 €

Αύξηση: +10 €

2. Ιατρός του ΕΣΥ άνω των 30 ετών, έγγαμος με ένα παιδί

Πριν: καθαρές αποδοχές 1.693,08 €

Τώρα: 1.814,75 €

Αύξηση: +121,67 €

3. Υπάλληλος υπουργείου, 58 ετών, με περισσότερα από 30 έτη υπηρεσίας και δύο παιδιά

Πριν: καθαρές αποδοχές 2.043,08 €

Τώρα: 2.201,41 €

Αύξηση: +158,33 €

Αυξήσεις για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος

Πριν: 1.000 €

Τώρα: 1.014,7 €

Αύξηση: 14,7 € τον μήνα

Ιδιωτικός υπάλληλος με δύο παιδιά

Πριν: 1.500 €

Τώρα: 1.566,7 €

Αύξηση: 66,7 € τον μήνα

Άγαμος ιδιωτικός υπάλληλος, 23 ετών

Πριν: 979,79 €

Τώρα: 1.071,43 €

Αύξηση: 107 € τον μήνα

Ποιοι θα δουν αυξήσεις έως και 100 € τον μήνα

Άγαμος εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 2.800 €

Οικογένεια με δύο παιδιά και μισθό 1.900 €

Πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και μισθό 1.300 €