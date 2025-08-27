Οι διακοπές των Ελλήνων θέμα στο AP: «Ημερήσιες εκδρομές γιατί οι τιμές είναι απαγορευτικές»

Στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που περιορίζουν δραματικά τις επιλογές τους για διακοπές αναφέρεται ρεπορτάζ του Associated Press.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι Έλληνες αρκούνται σε ημερήσιες εκδρομές, ενώ οι τιμές των εμβληματικών προορισμών είναι απαγορευτικές.

Ημερήσια εκδρομή στην παραλία «επειδή δεν έχουμε χρήματα»

Με το εισιτήριο του λεωφορείου στο χέρι, η Διαμαντούλα Βασιλείου κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τη σύντομη εκδρομή της στην παραλία.

Η κάτοικος της Αθήνας ήταν μία από τους χιλιάδες που έκαναν αυτό το μήνα μια τετράωρη εκδρομή στην παραλία Αυλάκι, μία ώρα βόρεια της ελληνικής πρωτεύουσας, πολλοί από τους οποίους μετέφεραν πλαστικά ψυγεία και σπιτικά γεύματα -τα απαραίτητα αξεσουάρ των καλοκαιρινών διακοπών σε δύσκολους καιρούς.

«Ερχόμαστε εδώ επειδή δεν έχουμε χρήματα», λέει η Διαμαντούλα Βασιλείου, για την οποία οι ημερήσιες εκδρομές έχουν αντικαταστήσει τις εβδομαδιαίες διακοπές εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας βρίσκεται σε άνθηση και τα κρυστάλλινα νερά κατά μήκος της απέραντης, βραχώδους ακτής της έχουν μετατρέψει τη χώρα σε πηγή αξιοζήλευτων αναρτήσεων στο Instagram.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, οι αφίξεις ξένων τουριστών φέτος αναμένεται να είναι έως και τέσσερις φορές περισσότερες από τον πληθυσμό της χώρας, που είναι 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024.

Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν διακοπές μίας εβδομάδας

Ωστόσο, πολλοί Έλληνες παρακολουθούν από απόσταση -αποτέλεσμα τόσο της ραγδαίας αύξησης των τιμών όσο και της αργής αύξησης των μισθών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια εβδομάδα διακοπών πέρυσι, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση μετά τη Ρουμανία.

Αυτό συγκρίνεται με περίπου έναν στους τρεις για την Ιταλία και έναν στους πέντε για τη Γαλλία και αντιπροσωπεύει μόνο μια μικρή βελτίωση από το 2019, το έτος μετά το τέλος της καταστροφικής οικονομικής κρίσης της Ελλάδας.

Τα πολυτελή θέρετρα έχουν εκτοπίσει τους οικονομικούς ξενώνες και τους κατασκηνωτικούς χώρους που κάποτε έκαναν προσιτούς στις ελληνικές οικογένειες ακριβούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Πάρος.

Ο τουρισμός είναι ο θεμέλιος λίθος της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας άμεσα στο 12% περίπου του εθνικού προϊόντος. Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν όλο και περισσότερο τους ξένους επισκέπτες, πολλές από αυτές δεν κλείνουν πλέον το καλοκαίρι, εμποδίζοντας τους ντόπιους εργαζόμενους να κάνουν διακοπές.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Ιωσήφ Σολάνακης, ο οποίος ένα άπνοο απόγευμα του Αυγούστου περίμενε στους πρόποδες της Ακρόπολης της Αθήνας πελάτες για να τους ξεναγήσει με το ηλεκτρικό του buggy.

«Τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι πρέπει να με συντηρήσουν τους μήνες που δεν υπάρχει πολλή δουλειά», είπε γελώντας. «Μπορώ να απολαύσω τη θάλασσα μόνο όταν καταφέρνω να βρω μερικές ώρες ελεύθερες», τονίζει.

«Εποχιακή φτώχεια»

Η ανησυχία για την «εποχιακή φτώχεια», ένας όρος που επινοήθηκε από τα συνδικάτα, εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, καθώς η αύξηση του κόστους χαλάει τα καλοκαιρινά σχέδια.

Οι λουόμενοι στην Ιταλία έχουν καταφύγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαμαρτυρηθούν για την εκτίναξη των τιμών μιας τυπικής ομπρέλας και δύο ξαπλώστρων, τα βασικά στοιχεία των ιταλικών διακοπών στη θάλασσα.

Μια θέση με ξαπλώστρα σε δημοφιλείς παραλίες κατά μήκος της ιταλικής Ριβιέρας μπορεί να κοστίσει έως και 80 ευρώ την ημέρα, ενώ οι πολυτελείς θέσεις κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες ευρώ.

Στην Ελλάδα, πολλοί φέρνουν τις δικές τους ομπρέλες, μεταφέρουν πλαστικά δοχεία με σπιτικό φαγητό - σε σκηνές που θυμίζουν τη δεκαετία του 1980 - και χρησιμοποιούν λεωφορεία αντί για πλοία ή αεροπλάνα.

Ένα ταξίδι έξι ημερών σε ένα νησί για μια τετραμελή οικογένεια κοστίζει περίπου 3.500 ευρώ σε μια χώρα όπου το μέσο μηνιαίο εισόδημα μόλις ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Γιώργο Λεχουρίτη, επικεφαλής του Ινστιτούτου Προστασίας των Καταναλωτών της Ελλάδας.

Η αύξηση των ενοικίων και των δαπανών κοινής ωφέλειας καταναλώνει σχεδόν το σύνολο αυτού του ποσού. «Πρέπει να ζεις με τα υπόλοιπα — και αυτό είναι φτώχεια», λέει ο Λεχουρίτης.

Ο Νίκος Μαργαρίτης, συνταξιούχος, είπε στο δρόμο για το Αυλάκι ότι τα καταλύματα διακοπών είναι απρόσιτα για τον περιορισμένο προϋπολογισμό του. «Κάποιος που έχει εργαστεί 35 ή 40 χρόνια θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερη υποστήριξη», είπε. «Έχω εργαστεί για 42 χρόνια. Μου αξίζει κάτι καλύτερο; Ναι, μου αξίζει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: Associated Press.