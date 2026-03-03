Οι κορυφαίοι προορισμοί της Ελλάδας για το Πάσχα

Με διάσημα έθιμα να αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, κοσμοπολίτικα ή κατανυκτικά, οικογενειακά ή με φίλους, όπως κι αν το προτιμάτε, το ελληνικό Πάσχα είναι εμπειρία μοναδική και η καλύτερη αφορμή για μια εξόρμηση γεμάτη παράδοση, χρώματα και αρώματα στην καρδιά της άνοιξης.
Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε κάποιους από τους κορυφαίους προορισμούς σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα που ξεχωρίζουν για τα έθιμά τους, προσφέροντας στους επισκέπτες αξέχαστες εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Γλυφάδα: 24χρονος «κάρφωσε» στυλό στο πρόσωπο ενός 38χρονου μέσα σε λεωφορείο
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.