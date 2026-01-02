Οι μεγάλες αργίες του 2026: Πότε πέφτουν τριήμερα και τετραήμερα ξεκούρασης

Το 2026 ήρθε και φέρνει «πληθωρικές» αργίες για πολλούς εργαζόμενους, με τρία τριήμερα, αλλά μόλις ένα τετραήμερο ξεκούρασης, με βάση το σχετικό ημερολόγιο για τις μέρες αργίας.

Η επόμενη αργία είναι τα Θεοφάνια την Τρίτη 6 Ιανουαρίου. Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου. Η 25η Μαρτίου πέφτει Τετάρτη, ενώ το Πάσχα στις 12 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026

Παρακάτω οι αργίες που θα δουν οι εργαζόμενοι μέσα στο 2026, μαζί με τα τριήμερ και τα τετραήμερα.

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο)

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (Τετραήμερο)

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (Τριήμερο)

Δευτέρα 1 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος (Τριήμερο)

Σάββατο 15 Αυγούστου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου