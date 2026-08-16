Οινόφυτα: Δύο τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο αλουμινίου

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλουμινίου στα Οινόφυτα κατά διάρκεια εργασιών συντήρησης.
Από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μηχάνημα αναρρόφησης υπολειμμάτων («σκούπα») τραυματίστηκαν σύμφωνα με το 902.gr δύο εργαζόμενοι. Ένας έχει υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια και ένας ακόμα εγκαύματα στα χέρια.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται αρχικά ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο από τη Χαλκίδα, που όμως δεν υπήρχε, ενώ ασθενοφόρο δεν υπήρχε ούτε στο Κέντρο Υγείας των Οινοφύτων.
Στο χώρο του εργοστασίου έφτασαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά δε χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς οι εργαζόμενοι, πρόλαβαν να αποτρέψουν την εξάπλωση φωτιάς με τη χρήση πυροσβεστήρων.
Επίσης στο εργοστάσιο βρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας ενώ συνδικαλιστές μετέβησαν και στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.
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