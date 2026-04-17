Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη Λέσβο: «Ο υπουργός θα ανακοινώσει τι προέκυψε» λέει ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

Την άμεση ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και αγροτών από τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα ο Κώστας Μουτζούρης, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για την κατάσταση στη Λέσβο.

«Νομίζω ότι ο κύριος Υπουργός θα ανακοινώσει τι προέκυψε. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ήταν μια σύσκεψη ευρεία, όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ζητήθηκε να αποζημιωθούν όλοι και με ταχείς ρυθμούς, όχι με τους ρυθμούς του Δημοσίου. Ζητήθηκε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες και όσον αφορά τα αποτελέσματα πιστεύω ο κύριος Υπουργός ανέλαβε να ενημερώσει», είπε αρχικά ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε:

«Εγώ είμαι με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. [...] Έχω στείλει έγγραφο να ανοίξει το λιμάνι γιατί δεν κατανοώ το λόγο που δεν ανοίγει για προϊόντα τα οποία ήταν και προ του αφθώδους».

Ερωτηθείς για τα αδιάθετα προϊόντα τόνισε: «Αυτό είναι ένα πρόβλημα της Λέσβου, δεδομένου ότι το 70% της οικονομικής ζωής του νησιού είναι η κτηνοτροφία και είμαστε κοντά στους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημά τους. Θέλουμε να ενισχυθούν άμεσα».



Κλείνοντας, ο κ. Μουτζούρης χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι ο νέος υπουργός, Μαργαρίτης Σχοινάς, συγκάλεσε άμεσα αυτή τη συνάντηση και δήλωσε ότι έχει σκοπό να επισκεφθεί τη Λέσβο.