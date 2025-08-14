Ολυμπία Οδός: Ζημιές στην περιμετρική Πάτρας από τη φωτιά - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία «Ολυμπία Οδός», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Σύμφωνα πάντα με την «Ολυμπία Οδό», «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν.

Παράλληλα η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ολυμπία Οδός: Οι ρυθμίσεις στην περιμετρική

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 206+100 έως 211+700.

Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χιλιομέτρων την ώρα.