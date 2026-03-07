Ολυμπιακός: Επίθεση στο πούλμαν μετά το ματς με Παναθηναϊκό

Επίθεση δέχθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού κατά την αναχώρησή της από το κλειστό της Λεωφόρου, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες του Ολυμπιακού και το επιτελείο, από ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι έκαναν ρίψη αντικειμένων και χειρονομίες.
Η αστυνομία με τη σειρά της έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους απομακρύνει και να δώσει τέλος στο συμβάν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Έξαλλη η Σοφία Μητσοτάκη για fake news πως έφυγε με τζετ από το Ντουμπάι: «Ξεφτίλα χωρίς όρια»
- «Η Κύπρος κείται μακράν»: Γιατί η Ελλάδα δεν έστειλε στρατό στην Κύπρο το 1974
- Σε ποια περιοχή ψάχνουν όλοι σπίτι - Οι δημοφιλέστερες γειτονιές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας
- «Εγώ είμαι ορθόδοξος ρε»: Ο ρατσιστής serial killer που σκότωνε μόνο μετανάστες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.