ΟΜΗΡΟΣ: Η Ίος τιμά τους χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο Πολιτιστικός, Μορφωτικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κατοίκων Ίου «ΟΜΗΡΟΣ», έπειτα από σχετικό αίτημά του προς το ΓΕΕΘΑ και με την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι θα φιλοξενήσει στην Ίο αντιπροσωπεία στελεχών της Πολεμικής μας Αεροπορίας, από την 355 ΜΤΜ της 112 Πτέρυγας Μάχης, από τις 19/9/2025 έως τις 22/9/2025.

Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο Αντισμήναρχος (Ι) Ιωάννης Καστάνης, Αξιωματικός Επιχειρήσεων 112ΠΜ/355ΜΤΜ, συνοδευόμενος από τον Αντισμήναρχο (ΜΑ) Χρήστο Λαλά, Διοικητή της 112ΠΜ/ΜΣΑ.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Παπαπέτρου και ώρα 12:00 μμ., ο Σύλλογος «ΟΜΗΡΟΣ» θα τιμήσει, στο πρόσωπο των δύο εκλεκτών προσκεκλημένων μας, όλους τους χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στην 355 ΜΤΜ, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν στον τομέα της αεροπορικής έρευνας και διάσωσης, καθώς και των αεροδιακομιδών, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στην πατρίδα και στους συνανθρώπους μας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση προς τιμήν των προσκεκλημένων.