A.Τ. Ομονοίας: Νεκρός μέσα στα κρατητήρια – Είχε μεταφερθεί νωρίτερα σε νοσοκομείο

Τραγική κατάληξη είχε ένας άνδρας, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Παρασκευής (27/03). Παρά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών για την παροχή πρώτων βοηθειών και την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα που έφτασε στο σημείο απλώς διαπίστωσε τον θάνατό του.

Στο τμήμα μετέβησαν άμεσα ιατροδικαστής και αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση του χώρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ο θανών είχε διακομισθεί σε νοσοκομείο τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας λόγω αδιαθεσίας, από όπου και επέστρεψε στο κρατητήριο λίγες ώρες αργότερα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.

Σημειώνεται ότι την 01:30 ώρα της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και επανεκλείσθη την 10:10 ώρα.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».