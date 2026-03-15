Οπαδική βία στον Άγιο Δημήτριο: 5 συλλήψεις για την επεισόδιο του Δεκεμβρίου – Βρήκαν οπλοστάσιο και 300.000 ευρώ

Στην εξιχνίαση μιας σοβαρής υπόθεσης οπαδικής βίας, που εκτυλίχθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν πέντε δράστες, όλοι οπαδοί της ίδιας αθηναϊκής ομάδας, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε άγριο επεισόδιο με οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις των ταυτοποιημένων δραστών, ενώ συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο ενός εξ αυτών. Οι έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων έφεραν στο φως ευρήματα που παραπέμπουν σε οργανωμένη δράση και «επαγγελματική» υποδομή.

Ευρήματα που «καίνε»: Σιδηρογροθιές, ναρκωτικά και 300.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πλήθος ενοχοποιητικών στοιχείων:

20 σπρέι, σιδηρογροθιές, γεμιστήρες και μάσκες τύπου full-face, ναρκωτικές ουσίες.

Το εντυπωσιακότερο εύρημα ήταν το ποσό των περίπου 300.000 ευρώ, για τα οποία οι συλληφθέντες καλούνται πλέον να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευσή τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην Αττική.