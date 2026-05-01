Καιρός: Φθινοπωρινή Πρωτομαγιά με βροχές, βοριάδες και κρύο

Πρωτομαγιά όπως λέμε... φθινόπωρο! Ο καιρός σήμερα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που δείχνει το ημερολόγιο. Σε κάποιες περιοχές η ψυχρή εισβολή θα είναι έντονη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέττα Ζιακοπούλου.

Έντονα αντιληπτή η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρούς βοριάδες και βροχές, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, το άμεσο διάστημα δηλαδή μέχρι και τις βραδινές ώρες.

Πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με συνεχείς βροχές και αρκετή συννεφιά.

Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή για την εποχή έως 14 με 16 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς μόνο στη Δυτική Ελλάδα, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Επιπλέον, αναμένονται όψιμες χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές της χώρας μας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, ενώ τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και πιθανόν της Θεσσαλίας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς), 9 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου), 13 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στον Πατραϊκό Κόλπο ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με βροχές κατά διαστήματα περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.