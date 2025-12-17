Μενού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι δύο κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση

Οι δύο κατηγορούνενοι από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Reader symbol
Newsroom
οπεκεπε
Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ | INTIME
  • Α-
  • Α+

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στους δύο κατηγορούμενους, που είναι ζευγάρι αγροτών, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Στον σύζυγο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ