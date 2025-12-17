ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικό όρο οι δύο κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι από την ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στους δύο κατηγορούμενους, που είναι ζευγάρι αγροτών, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Στον σύζυγο επιβλήθηκε επιπλέον και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων.
