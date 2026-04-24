Ώρες αγωνίας στον Νέο Κόσμο: Ένοπλος έχει οχυρωθεί στο σπίτι του – «Ζωσμένη» η γειτονιά από την Αστυνομία

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο καθώς ένας 51χρονος κρατούσε όμηρο την 81χρονη μητέρα του και παραμένει ταμπουρωμένος με καραμπίνα στο σπίτι του.

Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι στον Νέο Κόσμο | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ένα πραγματικό θρίλερ με απρόβλεπτες διαστάσεις βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια εξαιρετικά λεπτή και επικίνδυνη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε γύρω από το σπίτι ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ταμπουρωμένος στο εσωτερικό του, οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε αρχικά για ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, όταν η 81χρονη μητέρα του κάλεσε την Άμεση Δράση, καταγγέλλοντας ότι ο γιος της την κακοποίησε και την κρατούσε όμηρο υπό την απειλή του όπλου.

Ύστερα από πολύωρες και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις μέσα στη νύχτα, ο άνδρας πείστηκε τελικά να αφήσει ελεύθερη τη μητέρα του, ωστόσο ο ίδιος αρνείται πεισματικά να παραδώσει το όπλο και να βγει από το σπίτι.

Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. δίνει μάχη με τον χρόνο για να εκτονώσει την κρίση αναίμακτα.

Η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή, καθώς ο 51χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Οι αρχές πλέον σταθμίζουν όλα τα δεδομένα και εξετάζουν ανοιχτά το ενδεχόμενο μιας δυναμικής επέμβασης στο χώρο με εισαγγελική εντολή, προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη πριν τα πράγματα πάρουν χειρότερη τροπή.

