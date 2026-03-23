Ώρες κοινής ησυχίας: Έρχεται το θερινό ωράριο από 1η Απριλίου – Ποιες ώρες είναι και τι απαγορεύεται

Με την άνοιξη να έχει κάνει αισθητή την παρουσία της, έφτασε η στιγμή για την καθιερωμένη αλλαγή στο ωράριο κοινής ησυχίας. Από την 1η Απριλίου 2026, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το θερινό ωράριο, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία και η ποιότητα ζωής των πολιτών. (Υπενθυμίζεται ότι το χειμερινό ωράριο θα επιστρέψει την 1η Οκτωβρίου).

Ας δούμε αναλυτικά τι αλλάζει, ποιες είναι οι ακριβείς ώρες και ποιες δραστηριότητες μπαίνουν στον «πάγο» για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και συστάσεις.

Ποιες είναι οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας

Σύμφωνα με τις ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις, κατά τη θερινή περίοδο, η αυστηρή τήρηση της ησυχίας είναι υποχρεωτική στα εξής χρονικά διαστήματα:

Το μεσημέρι: Από τις 15:00 έως τις 17:30

Το βράδυ: Από τις 23:00 έως τις 07:00 το πρωί

Τι απαγορεύεται ρητά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, οι πολίτες οφείλουν να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που προκαλεί ενοχλητικό θόρυβο. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται:

Ηχητικά μέσα σε υψηλή ένταση: Η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή ηχοσυστημάτων σε ένταση που διαταράσσει την ησυχία των γειτόνων.

Φωνασκίες και θορυβώδεις συγκεντρώσεις: Έντονες συζητήσεις, φωνές, τραγούδια και χοροί, τόσο μέσα σε κατοικίες και ιδιωτικούς χώρους όσο και σε δημόσιους (δρόμους, πλατείες).

Φορτοεκφορτώσεις και εργασίες: Η μεταφορά ή φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και οποιαδήποτε θορυβώδης εργασία.

Θόρυβοι σε χώρους εστίασης και στάθμευσης: Διαπληκτισμοί, θορυβώδη παιχνίδια και έντονες συζητήσεις σε καφενεία, δημόσια κέντρα ή σταθμούς αυτοκινήτων.

Οχήματα και σειρήνες: Το μαρσάρισμα μηχανών, η χρήση οχημάτων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο και η άσκοπη χρήση σειρήνων ή συναγερμών χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης.

Η μοναδική περίπτωση όπου επιτρέπονται εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας είναι εάν πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσες παρεμβάσεις κοινής ωφέλειας. Ακόμα και τότε, όμως, απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.