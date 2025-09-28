Οργή Πλακιά για τις σακούλες με τις σορούς των θυμάτων που δείχνουν τα ΜΜΕ: «Έτσι παρέδωσαν τα παιδιά μας»

Αγανακτισμένος και οργισμένος, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών μαζί με την ανιψιά του, με τις διαρροές φωτογραφικού υλικού που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ο Νίκος Πλακιάς δηλώνει πως δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο αλλά και γιατί διέρρευσαν οι συγκεκριμένες εικόνες, ωστόσο μιλά με οδύνη για το σοκ που προκαλεί στους γονείς η θέα τους.

«Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;

Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;

Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς ;

Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη ;

Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ !!

κάθε ημέρα;

Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά!!!

