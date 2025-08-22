Οργή στα social media: Αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της επειδή ο διανομέας δεν ήταν Έλληνας

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στα social media για τη συμπεριφορά μίας πελάτισσας απέναντι σε έναν διανομέα, ο οποίος πήγε την παραγγελία νωρίτερα και δεν ήταν... Έλληνας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και έχει κάνει το γύρο της δημοσιότητας, φαίνεται η παρολίγον συναλλαγή. Αρχικά η γυναίκα επιπλήττει τον διανομέα, καθώς πήγε την παραγγελία σε 8 λεπτά αντί για 18, όπως αναγραφόταν.

Αφού κάνει ώρα να ανοίξει στον διανομέα, η γυναίκα ζητάει τον λόγο γιατί ήρθε νωρίτερα. Ο εργαζόμενος απάντησε ότι είναι καλό που ήρθε νωρίτερα και η γυναίκα αποκρίθηκε, λέγοντας: «Ρο καλό είναι το αναμενόμενο χρονικό περιθώριο».

Ωστόσο, η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, καθώς η πελάτισσα ζήτησε αναφορά από τον διανομέα, ρωτώντας τον αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απάντησε αρνητικά, η γυναίκα αρνήθηκε να πάρει την παραγγελία, καθώς, όπως είπε, «στα σχόλια τόνισα ότι ήθελα Έλληνα διανομέαα».

«Έτυχε να είμαι εγώ, τι να κάνουμε», είπε ο διανομέας αποχωρώντας και λέγοντας για τη μη αποδοχή της παραγγελία: «Δεν πειράζει, καλύτερα για εμένα».

Το βίντεο έγινε viral για τους λάθος λόγους, με τους χρήστες στα social media να καταγγέλλουν την πελάτισσα για ρατσισμό και φυλετικές διακρίσεις, εκφράζοντας την οργή τους για τη συμπεριφορά της, ενώ στηρίζουν τον εργαζόμενο που επέδειξε ψυχραιμία και επαγγελματισμό.