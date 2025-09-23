Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πάρνηθα – Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Η άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής και εθελοντών είχαν σαν αποτέλεσμα η φωτιά στην Πάρνηθα να οριοθετηθεί σχετικά γρήγορα και να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, πλέον, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος και επέκταση της φωτιάς και θεωρητικά σε λίγη ώρα από τώρα θα έχει σβήσει εντελώς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε κοντινή απόσταση από το καταφύγιο Μπάφι, δίπλα σε πάρκινγκ.

Έκαψε χαμηλή βλάστηση σε μία μικρή πλαγιά του βουνού.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενώ οι ενισχύσεις που είχαν κληθεί για να συνδράμουν, ανακλήθηκαν και επέστρεψαν στη βάση τους.

Εξαιτίας της φωτιάς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς καζίνο.