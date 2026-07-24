Όταν η συζυγική απιστία οδηγούσε στο κρατητήριο: Η σουρεαλιστική ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα

«Έπιασε τη σύζυγο ολόγυμνη με παλιό φίλο του»

«Συνέλαβε τον εραστήν ημίγυμνον κάτω από το συζυγικόν κρεββάτι – Εκρέμοντο τα σεντόνια στο πάτωμα και του εκίνησαν την υποψίαν»

«Έπιασε τη γυναίκα του στην αγκαλιά του κουμπάρου»

«10 μήνες φυλάκιση σε έγγαμη για μοιχεία – Με είχε πλανέψει ο έρωτας, λέγει η μοιχαλίς»…

Όσο κι αν σήμερα ακούγεται απίστευτο, όλοι οι παραπάνω ήταν τίτλοι σε πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων, τις εποχές που η συζυγική απιστία - μοιχεία ήταν ακόμα ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και τιμωρούνταν με φυλάκιση και δημόσια διαπόμπευση.

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