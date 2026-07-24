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Όταν η συζυγική απιστία οδηγούσε στο κρατητήριο: Η σουρεαλιστική ιστορία της μοιχείας στην Ελλάδα

Σκηνές που σήμερα μοιάζουν βγαλμένες από ελληνική κωμωδία. Συλλήψεις εραστών και μηνύσεις από απατημένους συζύγους. Ο νόμος περί μοιχείας που καταργήθηκε το 1982.

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Όσο κι αν σήμερα ακούγεται απίστευτο, όλοι οι παραπάνω ήταν τίτλοι σε πρωτοσέλιδα μεγάλων εφημερίδων, τις εποχές που η συζυγική απιστία - μοιχεία ήταν ακόμα ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και τιμωρούνταν με φυλάκιση και δημόσια διαπόμπευση.

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