Ό,τι πιο γλυκό θα δεις σήμερα: Αλεπού παίζει με σκύλο κοντά στο ΣΕΦ

Βίντεο δείχνει αλεπού να παίζει με σκύλο κοντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο λόγος που βλέπουμε τόσο συχνά αλεπούδες σε περιοχές της Αθήνας.

Αλεπού στο ΣΕΦ | Facebook/Giorgos Moutafis
Μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά μοιράστηκε ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης, ο οποίος ανέβασε βίντεο, στο οποίο φαίνεται μια αλεπού να παίζει με τον σκύλο του κοντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η αλεπού τρέχει και παίζει με την σκυλίτσα του κ. Γιώργου Μουτάφη χωρίς να φοβάται, ενώ αρχικά είχε ανέβει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όπως το Παγκράτι και η Κυψέλη, παρατηρείται πλέον ότι εμφανίζονται αλεπούδες. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν μέρη που βρίσκουν φαγητό, το οποίο προορίζεται για τα αδέσποτα της περιοχής.

Ο κίνδυνος που υπάρχει για τις αλεπούδες, που μπαίνουν στον αστικό ιστό, είναι να τραυματιστούν από κάποιο όχημα.

