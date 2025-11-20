Ουρές για ένα δωμάτιο τα Χριστούγεννα: Τα 3 ελληνικά χωριά που σπάνε ήδη ταμεία για τις γιορτές

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι προκρατήσεις για τα Χριστούγεννα, καθώς φέτος πέφτει Πέμπτη η 25η Δεκεμβρίου και οι περισσότεροι κάνουν κρατήσεις για τετραήμερο.

Υπάρχει έντονη κινητικότητα στις προκρατήσεις όπως μεταδίδει ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην ΕΡΤ, για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:

Ζάτουνα - Καρύταινα Φλώρινα - Έδεσσα Βυτίνα - Ελληνικό

Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα.