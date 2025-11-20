Ουρές για ένα δωμάτιο τα Χριστούγεννα: Τα 3 ελληνικά χωριά που σπάνε ήδη ταμεία για τις γιορτές

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι προκρατήσεις για τα Χριστούγεννα, καθώς φέτος πέφτει Πέμπτη η 25η Δεκεμβρίου και οι περισσότεροι κάνουν κρατήσεις για τετραήμερο.
Υπάρχει έντονη κινητικότητα στις προκρατήσεις όπως μεταδίδει ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην ΕΡΤ, για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:
- Ζάτουνα - Καρύταινα
- Φλώρινα - Έδεσσα
- Βυτίνα - Ελληνικό
Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.
Διαβάστε ακόμα: Το παράδοξο ενός ορεινού χωριού της Αρκαδίας που λίγοι ξέρουν - Το καμπαναριό που έγινε θρύλος
Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα.
- «Ποτέ δεν έκανε challenge» - Tι λέει ο παππούς του 22χρονου που πέθανε επειδή έφαγε ολόκληρο μπέρκερ
- Το ελληνικό χωριό ανάμεσα σε λίμνη και βουνό που αποκαλούν «Μικρή Κωνσταντινούπολη»
- Αγαθονήσι: Eπεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά και προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
- Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας που ήταν για ώρες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το δείπνο με Τραμπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.