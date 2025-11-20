Μενού

Ουρές για ένα δωμάτιο τα Χριστούγεννα: Τα 3 ελληνικά χωριά που σπάνε ήδη ταμεία για τις γιορτές

Περισσότερο από ένα μήνα για να έρθουν τα Χριστούγεννα και οι προκρατήσεις για το τετραήμερο έχουν πάρει «φωτιά».

Βυτίνα Αρκαδίας
Βυτίνα, Αρκαδία. | Shutterstock
Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι προκρατήσεις για τα Χριστούγεννα, καθώς φέτος πέφτει Πέμπτη η 25η Δεκεμβρίου και οι περισσότεροι κάνουν κρατήσεις για τετραήμερο.

Υπάρχει έντονη κινητικότητα στις προκρατήσεις όπως μεταδίδει ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates,Θέμης Μπάκας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην ΕΡΤ, για το διάστημα 24-28/12 οι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί που βρίσκονται στο 100% σε πληρότητα είναι οι εξής:

  1. Ζάτουνα - Καρύταινα
  2. Φλώρινα - Έδεσσα
  3. Βυτίνα - Ελληνικό

 Τα στοιχεία αφορούν τις κρατήσεις για τέσσερις διανυκτερεύσεις σε Airbnb.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάρκας πλέον πολλοί επιλέγουν και άλλους προορισμούς που είναι εξίσου ήρεμοι με τους κλασσικούς που ήταν στην κορυφή εδώ και αρκετά χρόνια, όπως για παράδειγμα η Βυτίνα. 

 

