«Ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο»: Ηχηρή παρέμβαση του ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Τη βαθιά οδύνη για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά εκφράζει μέσα από επίσημη ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε μια στιγμή που η κοινωνία της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί «παγωμένη» τις εξελίξεις γύρω από το τραγικό περιστατικό, ο Δικέφαλος του Βορρά παίρνει ξεκάθαρη θέση, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό και σαφές μήνυμα, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν το βλέμμα τους στις αρμόδιες Αρχές, απαιτώντας να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κόπηκε τόσο άδικα και πρόωρα το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου.

Όπως τονίζεται κατηγορηματικά στην τοποθέτηση της ΠΑΕ, είναι επιτακτική ανάγκη «να μην μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο» γύρω από το αιματηρό συμβάν που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

