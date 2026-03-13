Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της σορού του 20χρονου, που δέχθηκε σε περιοχή της Καλαμαριάς θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα, στην ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ο λόγος που καθυστέρησε να φτάσει η σορός στην ιατροδικαστική υπηρεσία ήταν, διότι η διενέργεια αξονικής τομογραφίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να είναι απόλυτα ευκρινές και ξεκάθαρο ο αριθμός των χτυπημάτων που δέχθηκε και ποιο ήταν το εκείνο που του στοίχισε τη ζωή.

Τα ρούχα του 20χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να εξεταστούν επίσης από την διευθύντρια του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και την συνεργάτιδά της. Η οικογένεια του 20χρονου έχει βάλει και την δική της τεχνική σύμβουλο, ιατροδικαστή για να παρίσταται στη νεκροψία -νεκροτομή, ενώ έχει ληφθεί βιολογικό υλικό για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας, που μέχρι τώρα δείχνει από τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ότι η επίθεση έγινε μπροστά σε ένα στενό, μπροστά σε σπίτι, σε πυλωτή όπου του επιτέθηκαν με μαχαίρι.

Τα κίνητρα εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστα ενώ το πιθανότερο σενάριο είναι τα οπαδικά, αλλά και οι προσωπικές διαφορές από την δράση του φερόμενου ως δράστη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περί τις 14 προσαγωγές.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ενώ έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών και το τμήμα Ανθρωποκτονιών και η αθλητική βία.

«Κλειδί» θα είναι οι καταθέσεις των δύο φίλων του 20χρονου, που όπως φαίνεται και στο βίντεο που αποκάλυψε η ΕΡΤ, φαίνεται να τρέχουν μαζί του στην οδό Αργοναυτών, βγαίνοντας από ένα στενό.

Στον τόπο της δολοφονίας, στο σημείο που βρέθηκε ο νεαρός έσπευσε για αυτοψία και η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε αυτοψία σε όλη τη διαδρομή, από τη στιγμή δηλαδή που από το σημείο που έγινε κατά πάσα πιθανότητα η συμπλοκή μέχρι το σημείο δηλαδή που κατέρρευσε ο 20χρονος, συνέλεξε στοιχεία και έβγαλε φωτογραφίες.