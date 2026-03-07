Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Όλες οι συγκεντρώσεις για τις 8 Μαρτίου - Τι ώρα θα γίνει στο Σύνταγμα

Αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, όπως κάθε χρόνο, θα γίνουν συγκεντρώσεις σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Με προορισμό το Σύνταγμα, την καρδιά των συγκεντρώσεων η ΑΔΕΔΥ καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών», στις 13:00 σε συγκέντρωση που ξεκινά από την πλατεία Κλαυθμώνος.

«Συμμετέχουμε στην παγκόσμια φεμινιστική απεργία. Η 8η Μάρτη είναι ημέρα μνήμης και αγώνα. Συνταξιούχων, των μεταναστριών που διεκδικούν ίσα δικαιώματα, ίση πρόσβαση στην εργασία, ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Υπενθυμίζει ότι η ισότητα δεν χαρίζεται – κατακτιέται», προσθέτει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Σύνταγμα την ίδια ώρα καλεί και η ΠΟΕΔΗΝ που τονίζει πως: «Στις 8 Μάρτη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών διαδηλώνουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές, ασφάλεια στη δουλειά.

Στις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ το 60% των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι γυναίκες. Αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με εξαντλητικά ωράρια, δεκάδες χρωστούμενα repo και άδειες».

Η Κίνηση για την Απεργιακή 8 Μάρτη, καλεί στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και επισημαίνει ότι: «Είναι μια μέρα αφιερωμένη στις 5 νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο Βιολάντα που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του κέρδους. Το εργοστάσιο ήταν χτισμένο πάνω σε μια βόμβα από προπάνιο, αλλά τα αφεντικά αγνοούσαν τις καταγγελίες των εργαζόμενων».

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο όπως αναφέρει μεταξύ άλλων: «καλεί όλες τις γυναίκες της εργατικής τάξης να τιμήσουν την φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κάνοντας το αποφασιστικό βήμα, να οργανωθούν στα συνδικάτα τους. Να δυναμώσει η πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε πόλη και χωριό, ενάντια στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, της ανισότητας, της φτώχειας και των πολέμων.