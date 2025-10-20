Μενού

Παγκράτι: Γυναίκα σκάει λάστιχα και φεύγει «κυρία» - Αναζητείται από τις Αρχές

Η Αστυνομία αναζητά γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Παγκράτι.

Οι Αρχές αναζητούν άγνωστη γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Παγκράτι όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισαν.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να περπατά αμέριμνη στο δρόμο μέχρι που ξαφνικά σταματά μπροστά από σταθμευμένο όχημα και με αιχμηρό αντικείμενο καταστρέφει τα λάστιχα.

Η δράση της λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Αστυνομία έχει συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό και έχει εξαπολύσει έρευνα για να βρει την γυναίκα που εμφανίζεται στα πλάνα.

 

 

