Παγκράτι: Γυναίκα σκάει λάστιχα και φεύγει «κυρία» - Αναζητείται από τις Αρχές

Οι Αρχές αναζητούν άγνωστη γυναίκα που σκάει λάστιχα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Παγκράτι όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισαν.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να περπατά αμέριμνη στο δρόμο μέχρι που ξαφνικά σταματά μπροστά από σταθμευμένο όχημα και με αιχμηρό αντικείμενο καταστρέφει τα λάστιχα.

Η δράση της λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η Αστυνομία έχει συγκεντρώσει βιντεοληπτικό υλικό και έχει εξαπολύσει έρευνα για να βρει την γυναίκα που εμφανίζεται στα πλάνα.