Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα: Συναγερμός στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του larissanet, πριν από λίγη ώρα αυτοκίνητο παρέσυρε, υπό απροσδιόριστες συνθήκες, ένα παιδί, αγοράκι ηλικίας 5 ετών επί της οδού Φαρσάλων, κοντά στην πλατεία Αβέρωφ.
Αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διακόμισε για προληπτικούς λόγους το αγοράκι στο νοσοκομείο. Τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν εξετάζει το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.
