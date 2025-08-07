Παλαιό Φάληρο: Η μαραθώνια απολογία της 32χρονης και το ερώτημα για την ασφάλεια των παιδιών

«Χτύπησε στο μπάνιο για δεύτερη φορά, έχασε τις αισθήσεις της και όσο κι αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό»! Αυτά ανέφερε η 32χρονη από την Αλγερία στον Ανακριτή κατά την απολογία της, πριν αποφασιστεί η προφυλάκισή της για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

Η 32χρονη, η οποία είχε αλλάξει τρεις φορές την εκδοχή θανάτου της κόρης της, διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ όμως, αν γίνει αποδεκτή η εκδοχή της, ότι νόμιζε πως ήταν νεκρό το παιδί όταν το άφησε στη θάλασσα, τότε η κατηγορία θα αλλάξει και θα διωχθεί για περιύβριση νεκρού. Κάτι που είναι πλημμέλημα, οπότε η ποινή της θα είναι χαμηλότερη.

Τα παιδιά ρωτάνε πού είναι η αδερφή τους

Την ίδια ώρα, τα παιδιά ρωτάνε που είναι η αδερφούλα τους. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η 32χρονη τούς είχε πει πως την είχε δώσει σε μία φίλη της να την κρατήσει.

Τους ψυχολόγους της Αστυνομίας ρωτάνε για τη μητέρα τους, γιατί δεν την βλέπουν. Τα παιδιά είναι υγιέστατα, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί τα ρωτάνε για τις συνθήκες διαβίωσής τους, τότε σφίγγονται και δεν λένε κουβέντα.