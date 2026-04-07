Πάλι στους δρόμους με τα τρακτέρ οι αγρότες: «Πασχαλινό μπλόκο» στον Ε-65 - Τα 7 βασικά αιτήματα

Ξανά στο δρόμο θα βγουν οι αγρότες, μετά από τις ιστορικές κινητοποιήσεις των Χριστουγέννων αλλά και το δυναμικό παρών έκτοτε με συγκεντρώσεις. Αυτή τη φορά το «πασχαλινό μπλόκο» προβλέπει τον αποκλεισμό στον Ε-65 με τα τρακτέρ, με συμμετοχή των αγροτών από τη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μπλόκο θα πραγματοποιηθεί στο ύψος του κόμβου του αυτοκινητοδρόμου, σήμερα (7/4) στις 12:00 το μεσημέρι. Στο κάλεσμα ανταποκρίνονται αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ ήδη κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών» με φυσική παρουσία και οχήματα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία μετά από διευρυμένη συνεδρίαση αποφάσισε την επανάληψη των δυναμικών κινητοποιήσεων.

Αγρότες: Τα επτά βασικά αιτήματα

Οι αγρότες έχουν κάνει σαφές ότι «δεν υποχωρούν αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους. Σήμερα προβάλλουν τα εξής επτά βασικά αιτήματα:

Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια) Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο Ρύθμιση και διαγραφή χρεών Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο Τερματισμός διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις

Η κινητοποίηση αναμένεται να δώσει συνέχεια στις αγροτικές διαμαρτυρίες, με τους παραγωγούς να διεκδικούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.

