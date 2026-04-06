Παλλήνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε δρόμο - Είχε τάιραπ γύρω από τον λαιμό

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς στην Παλλήνη εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός σε άκρη δρόμου της περιοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έφερε δεματικά καλωδίων (τάιραπ) γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.