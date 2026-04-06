Μενού

Παλλήνη: Βρέθηκε σορός άνδρα σε δρόμο - Είχε τάιραπ γύρω από τον λαιμό

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της αστυνομίας | Φωτ. Αρχείου: INTIME NEWS / ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς στην Παλλήνη εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός σε άκρη δρόμου της περιοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έφερε δεματικά καλωδίων (τάιραπ) γύρω από τον λαιμό του, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
ΕΛΛΑΔΑ