Παλλήνη: Η στιγμή της μεγάλης φωτιάς στο Μουσικό Σχολείο

Μεγάλη ήταν σήμερα η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά, που εκδηλώθηκε στη μόνωση της ταράτσας του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Παλλήνης, με τις δυνάμεις της Υπηρεσίας να την οριοθετούν χωρίς να καταγραφούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Το Orange Press Agency, στο ενδιάμεσο, έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή εκδήλωση της φωτιάς στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης, όπου φαίνονται οι μαύρου καπνοί να «σκεπάζουν» την ατμόσφαιρα.

Οι μαύροι καπνοί έγιναν ορατοί μέχρι τη Ραφήνα, γειτονική περιοχή της Παλλήνης, την ώρα που η Πυροσβεστική επιχειρούσε για να την περιορίσει, καταφέρνοντας να την «πιάσει» προτού επεκταθεί σε άλλους χώρους του σχολείου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μουσικό Σχολείο στην Παλλήνη, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ το «πύρινο μέτωπο» εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί.