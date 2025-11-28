Πανδαισία από έλατα: 5 χωριά κοντά στην Αθήνα για τα τέλεια Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η σκέψη πλέον ταξιδεύει στα βουνά της Ελλάδας, σε πετρόχτιστα χωριά, κρυμμένα μέσα στις ελατοσκέπαστες πλαγιές.
Μια γιορτινή απόδραση σε ένα γραφικό χωριό μέσα στη φύση είναι ό,τι πρέπει για να χαλαρώσετε, να διασκεδάσετε και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την παρέα ή την οικογένεια.
Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες για χριστουγεννιάτικες εκδρομές σε προορισμούς που βρίσκονται σε απόσταση το πολύ τριών ωρών από την Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Μπορεί μια τέτοια βροχόπτωση να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας στην Αττική; Ο Λαγουβάρδος εξηγεί στο Reader
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε πολλές γνωστές σειρές είχε παίξει ο ηθοποιός που καταδικάστηκε για το σκάνδαλο
- Σύλληψη γιου γνωστού πολιτικού: Γιατί η αστυνομία δεν ανακοινώνει το όνομά του
- «Αύξηση 200 ευρώ, μια εβδομάδα πριν τη λήξη»: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να σου πει ένας ιδιοκτήτης
Ένας αυτοτελής αγροτικός οικισμός με παραδοσιακή ή σύγχρονη συγκέντρωση, τουλάχιστον δέκα κανονικών κατοικιών.