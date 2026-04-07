Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), με πρώτο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία. Στις 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική, ενώ ο κύκλος των βασικών μαθημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ τα μαθήματα ειδικότητας θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται στις 08:30 π.μ., με τους υποψηφίους να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα, όπως το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Για τα ειδικά μαθήματα ισχύουν διαφοροποιήσεις:

Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε διάρκεια τριών ωρών

Τα Σχέδια (Ελεύθερο και Γραμμικό) διαρκούν έξι ώρες

Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», η εξέταση διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο

Στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η συνολική διάρκεια είναι 3 ώρες και 30 λεπτά

Επισημαίνεται ότι η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους, τόσο των ημερήσιων όσο και των εσπερινών λυκείων, εξασφαλίζοντας ενιαία αξιολόγηση.

Τέλος, για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026.