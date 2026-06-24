Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ιταλικά έδιναν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026, που είχε επιλέξει το ειδικό μάχημα.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Ιταλικά

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις στα Ιταλικά

Οι Πανελλήνιες θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη (25/06), με το μάθημα των Ισπανικών.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.