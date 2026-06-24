Το προτελευταίο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 ήταν αυτό των Ιταλικών, για τους υποψήφιους που είχαν επιλέξει το εν λόγω ειδικό μάθημα.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Ιταλικά

Οι Πανελλήνιες θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη (25/06), με το μάθημα των Ισπανικών.

Το Reader σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026.