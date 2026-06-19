Πανικός στο κέντρο της Λάρισας: Μηχανή παρέσυρε 7χρονη μπροστά στα μάτια της μαμάς της

Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με παράσυρση ανήλικης από δικυκλιστή στη Λάρισα έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό έλαβε χώρα μπροστά στα έντρομα μάτια της μητέρας της 7χρονης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Alpha, το παιδί ήθελε να περάσει τον δρόμο για να πάει στη μητέρα του, στο απέναντι πεζοδρόμιο, όταν παρασύρθηκε από μηχανή που κινούνταν εκείνη την ώρα στο οδόστρωμα.

Παρασύρθηκε για μικρή απόσταση, αλλά, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Η μητέρα, βλέποντας όσα εκτυλίχθηκαν μπροστά της, έτρεξε στο κορίτσι της και το πήρε αγκαλιά για να δει αν είναι καλά.

Κάθισαν σε κοντινό παγκάκι και όταν έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από τις εξετάσεις φάνηκε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και λίγο αργότερα το παιδί έλαβε εξιτήριο.

Εργαζόμενη σε επιχείρηση στο σημείο, που μίλησε στο κανάλι, επεσήμανε πως «άκουσα μία φωνή, τρόμαξε το παιδί. Δεν χτύπησε. Άκουσα και μία γυναίκα, τη μαμά της, να φωνάζει: "Γιατί τρέχεις στον δρόμο;"». Σύμφωνα με την ίδια, ο «οδηγός δεν έτρεχε και δεν έγινε κάτι χειρότερο».