Ράλλυ Δωδώνης: Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει στους θεατές - Τι λέει ο πατέρας του παιδιού που τραυματίστηκε

Στιγμές πανικού στο Ράλλυ Δωδώνης την Κυριακή (14/6) όταν έντρομοι οι θεατές είδαν ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να φεύγει από την πορεία του και να κατευθύνεται πάνω τους.

Από τον πανικό που δημιουργήθηκε τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι εννέα ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Tο παιδί παρέλαβε ο πατέρας του και το μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News για τα όσα συνέβησαν: «Έφυγε το αυτοκίνητο απ’ τον δρόμο και ήρθε και σταμάτησε μπροστά μας. Και απλά όπως καθόταν ο μικρός στην καρέκλα, γύρισε η καρέκλα. Καθόμασταν στην άκρη. Απλά έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε πάνω μας. Έρχεται από ύψωμα και κατεβαίνει σε μας. Σταμάτησε μπροστά μας και απλά τον ακούμπησε λίγο με την πόρτα, και έπεσε, και γύρισε η καρέκλα που καθόταν.

«Προληπτικά μας έστειλαν στο νοσοκομείο, μας έλεγξε ο γιατρός της διοργάνωσης και απλά μας είπε ότι προληπτικά αν θέλουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι μια χαρά. Κανένα λάθος από κανέναν, ήταν να γίνει, έγινε».