Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Ποια μέρα θα δούμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Η πανσέληνος, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα στον ουρανό και αυτό το μήνα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να την περιμένουμε καθώς έρχεται συνοδευόμενη με την έκλειψη που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η ολική έκλειψη θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου και μάλιστα θα κάνει την εμφάνιση του το «ματωμένο φεγγάρι» καθώς θα πάρει ένα έντονο ερυθρό χρώμα.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 15:28 GMT (18:28 ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί στις 20:55 GMT (23:55 ώρα Ελλάδας). Η φάση της ολικότητας θα διαρκέσει 82 λεπτά, από τις 17:30 έως τις 18:52 GMT (20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας).

Το φαινόμενο θα συμβεί τρεις μέρες περίπου πριν από το περίγειο, το σημείο δηλαδή που η σελήνη βρίσκεται πιο κοντά στη γη. Έτσι, το φεγγάρι θα εμφανιστεί μεγαλύτερο και πιο λαμπερό απ' ότι συνήθως, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση

